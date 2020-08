PALERMO – Il 27 settembre avrà inizio il campionato di Serie C, con il Palermo che sarà chiamato a lottare per la promozione, ma i rosanero al momento non hanno ancora trovato l’allenatore e dovranno farlo in fretta.

Nelle ultime ore sono arrivati diversi “no”, il primo è stato quello di Boscaglia, che resterà alla Virtus Entella, poi quello di Grosso sul quale, comunque, il club aveva dei dubbi. Loro non sono i soli ad essere stati sondati, perché il Palermo ha contattato diversi allenatori, ma al momento con nessuno si è firmato il contratto.

Nelle ultime ore, in viale del Fante, si è anche riflettuto su Delio Rossi, che, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, più volte si è candidato e detto pronto a tornare al Palermo anche in Serie C, ma non dovrebbe essere lui l’allenatore per la prossima stagione.

Il Palermo ancora non ha scelto, ma dovrà farlo a breve. Domani sarà agosto e il 16 dovrebbe cominciare il ritiro, presentarsi senza l’allenatore non sarebbe certo un bel segnale.