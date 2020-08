Palermo, Lucca rinnova

CALCIO SERIE C

I rosanero cercano rinforzi in attacco, intanto rinnova l'ex Torino e Brescia

PALERMO – Il Palermo, così come tutte le squadre di Serie C, dovrà fare i conti con la lista di 22 calciatori per il prossimo campionato.

Nelle idee del duo Sagramola-Castagnini c’era la volontà di confermare gran parte degli under della scorsa stagione, ma questo adesso sembra difficile. Intanto sembra ad un passo la conferma di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 arrivato a gennaio in rosanero. L’ex Torino sta per firmare un contratto di quattro anni.

Oltre Lucca, però, ci sarà bisogno di un altro centravanti di esperienza e che conosce la Serie C. Nelle ultime ore i nomi caldi, proprio per questo ruolo, sono quello di Vano e Biasci del Carpi. Gli affari sembrano complessi perché il club proprietario del cartellino vuole monetizzare dalle loro cessioni e per loro sono anche arrivare offerte dalla Serie B.