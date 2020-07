CATANIA – Prima direzione provinciale del Partito democratico a Catania sotto il segno di Angelo Villari segretario ed Ersilia Savarino presidente dell’assemblea. E scatta da subito la richiesta di “dimissioni immediate” per il sindaco di Catania Salvo Pogliese, attualmente sospeso a seguito della condanna in primo grado per peculato. Richiesta che tra i punto in evidenza dell’ordine del giorno, assieme all’approvazione della relazione del segretario. Ai lavori ha partecipato il neo segretario regionale Anthony Barbagallo, mentre l’ex primo cittadino Enzo Bianco era in prima fila.

Il Pd di Villari

Presentata anche la squadra che affiancherà Villari. “Una segreteria con un equilibrio di genere e generazionale – spiega a LiveSicilia il diretto interessato – Così si costruisce il nuovo Pd, rispettando tutte le sensibilità. Noi saremo in ascolto del territorio e di tutti i membri della nostra comunità, ma anche delle forze moderate del centrosinistra, delle associazioni di volontariato e del mondo sindacale”. Le richiesta di dimissioni di Pogliese? “Da parte sua – aggiunge – sarebbero un atto di amore verso la città, che non merita di essere governata per interposta persona”.

L’organigramma

La segreteria sarà composta da15 componenti, 6 delle quali donne. E sono: Giuseppe Pappalardo (coordinatore della segreteria), Gianfranco Vullo (vice segretario vicario) Giovanna Monaco (vice segretaria) Angelo Petralia (vice segretario) Jacopo Torrisi (responsabile ufficio di programma con delega alla Città) e Salvo Mavilla (responsabile dell’organizzazione).

Ne fanno parte anche, Tania Spitaleri, Chiara Martina Mangiagli, Giusy Pedalino, Francesca Caudo, Vincenzo Cantarella, Giacomo Pulvirenti, Salvo Bonaccorsi, Antonina Carini e Salvo Di Caro. È stata nominata e quindi insediata anche la commissione provinciale di garanzia che ha eletto presidente Luisa Albanella, già deputata nazionale.

La presidente Savarino

“Convocare la prima direzione provinciale del Partito Democratico, in questo particolare periodo di crisi, rappresenta un atto di grande responsabilità verso il territorio e verso la gente che crede in noi”. A ribadirlo è la presidente dell’assemblea provinciale di Catania Ersilia Saverino.

“Da Morgantina abbiamo tracciato quelle linee guida che ora vanno messe in pratica in un territorio dalle forti contraddizioni come quello etneo – spiega la presidente – Stare con le persone è quello che ci ha sempre dato l’entusiasmo e la forza di continuare a lottare con passione e dedizione contro il populismo e la diffidenza nei confronti della politica stessa. Siamo sicuramente una forza che cresce e, soprattutto in questo momento storico, dobbiamo dimostrare di avere le basi concrete e sponsorizzare, in maniera forte e decisa, questo centrosinistra unito”.