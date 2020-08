Sicindustria Ragusa e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto oggi, presso la sede dell’associazione degli industriali iblei, un protocollo d’intesa che istituisce la Commissione paritetica provinciale per la condivisione degli accordi sulle attività formative, che avrà il compito di esaminare e validare i piani formativi predisposti per i lavoratori di aziende aderenti a Fondimpresa.

A firmare il protocollo, Leonardo Licitra, presidente di Sicindustria Ragusa, Giuseppe Scifo, segretario provinciale della Cgil, Cettina Raniolo della Cisl e Sergio La Rosa della Uil che hanno sottolineato “il clima d’intesa fra le parti sociali in un momento particolare per l’economia e il lavoro anche in provincia di Ragusa, rafforzando la reciproca collaborazione nell’ambito della promozione di piani di formazione seri e innovativi elaborati dalle aziende per le proprie risorse umane.

Nell’analoga prospettiva di rilancio dell’attività delle imprese, Sicindustria Ragusa, tramite la Piccola Industria guidata da Mario Molè, ha realizzato un incontro operativo su Industria 4.0 e le altre opportunità di fiscalità agevolata agli investimenti, specie quelle erogate con le varie forme di credito d’imposta. Gli esperti e consulenti della Ransomtax di Milano hanno illustrato chiaramente i punti chiave delle varie misure attivabili e fornito risposte puntuali ai numerosi quesiti sollevati dagli imprenditori presenti, anche in forma “one to one”.