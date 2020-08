Saldi estivi al via ufficialmente in tutta Italia. Dopo l’apertura anticipata di Sicilia e Calabria (il primo luglio), Campania (21 luglio) e Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (la scorsa settimana), oggi le vendite di fine stagione partono in tutte le restanti regioni d’Italia. Lo ricorda Confesercenti in una nota che segnala in calo il budget medio previsto per gli acquisti, che passa a 116 euro, il 20% in meno rispetto allo scorso anno.