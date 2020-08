CATANIA – Domenica infuocata, la prima di agosto, nella provincia etnea. Prosegue infatti l’ondata di caldo che sta attraversando la Sicilia e da giorni ha portato afa e umidità.

Anche per domani, sull’isola, le temperature si preannunciano bollenti, con picchi fino a 40 gradi a Catania, tra le città più calde (peggio solo Agrigento dove la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 41 gradi). Nell’entroterra previsti fino a 42 gradi. L’aria dunque sarà letteralmente rovente e il tasso di umidità elevato.

Una situazione rischiosa per la popolazione, in particolare soggetti deboli e anziani, per la quale l’amministrazione comunale ha emanato un’allerta, valida anche per la giornata di oggi.

“Anche domenica 2 agosto – si legge – sono previste a Catania ondate anomale di calore con livello di criticità 1 (giallo) equivalente ad un grado di rischio basso, di pre-allerta. Lo rende noto il servizio di Protezione civile comunale – si legge ancora – sulla base del bollettino diramato dal Centro di competenza nazionale.

L’Amministrazione comunale raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18, soprattutto per le fasce di popolazione maggiormente sensibili quali i bambini, gli anziani, i soggetti affetti da asma, patologie respiratorie e cardiovascolari.

In caso di necessità è possibile contattare il centro segnalazioni emergenze del Comune, al numero 095 484000, o il servizio unico di emergenza al 112.

La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino meteo che preannuncia per la giornata di domani un’ondata di calore in aumento, con passaggio da livello 2 a livello 3, quando le temperature percepite al suolo saranno fino a 37 gradi.