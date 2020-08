Porcaro saluta il Licata

LICATA – L’ormai ex calciatore del Licata, Pasquale Porcaro ha salutato squadra e tifosi attraverso il proprio profilo Facebook. Ecco quanto si legge.

“Dopo quasi cinque mesi dalla chiusura di un campionato tribolato per via della epidemia mi premeva fare chiarezza su alcuni aspetti: in primo luogo desideravo ringraziare i tifosi, mister Campanella e la città di Licata per il costante sostegno. Come succede spesso le strade professionali si dividono perché non sempre gli obiettivi coincidono. Dopo questo periodo di silenzio reputo giusto e necessario chiarire alcuni aspetti che preferisco puntualizzare in prima persona a ‘scanso di equivoci’: la mia professionalità non è mai stata in discussione, sia per la vita quotidiana vissuta da sportivo che la mia educazione nei confronti di tutti, forse anche troppa. Ora comincia un’altra avventura avvincente con la stessa professionalità di sempre in un club di grande blasone come la Fidelis Andria”.