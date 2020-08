PALERMO – E’ stata liberata al circolo “Roggero di Lauria” una tartaruga marina curata presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) di Messina. “La tartaruga è stata recuperata dalla Capitaneria di porto dopo aver notato che non riusciva ad immergersi” dice la dottoressa Cecilia Vullo, una dei medici veterinari dell’OVUD che si sono

occupati di lei, coordinati dal direttore sanitario, Giuseppe Catone.

“Stiamo cercando di proteggere quelle specie di cui pochi oggi si occupano. Vogliamo fornire un servizio di aiuto per questi animali che spesso non trovano specialisti in grado di fornire cura appropriate”, afferma il coordinatore amministrativo, Santo Caracappa.

“Nella struttura di Messina, negli ultimi periodi, stiamo notando che le patologie dovute all’ingestione di plastica stanno progressivamente aumentando.” La tartaruga è stata rimessa in mare ieri pomeriggio, davanti a un numeroso pubblico di bambini ed adulti. E’ stata l’associazione ‘Rotaract’ a promuovere l’evento, poiché nelle loro mission di quest’anno c’è una particolare attenzione nei confronti dell’ambiente. Si sta infatti portando avanti un progetto triennale sulla raccolta della plastica nelle spiagge. “La liberazione delle tartarughe è un atto simbolico, poiché appunto molte vengono ferite non solo dall’ingestione di plastica ma anche dagli ami o dalle barche”.