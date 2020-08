3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord condizioni di spiccata instabilità con ripetute occasioni per rovesci e temporali, localmente anche forti, specie su Prealpi e Nord Est. Temperature in netto calo, massime tra 28 e 31. Al Centro peggiora in giornata con temporali sparsi a partire dall’alta Toscana verso Umbria e Marche interne. Temperature in diminuzione, massime tra 32 e 36. Al Sud ancora anticiclone dominante con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature prevalentemente stazionarie, massime tra 32 e 36.