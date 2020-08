“Dove sono? Stamane alle 8.30 abbiamo perso il contatto con le 71 persone in pericolo a bordo di un gommone. Erano disperati: potevano vedere navi delle Forze Armate Maltesi vicine, che osservavano senza soccorrere. Temiamo un respingimento verso la Libia”. Lo scrive su twitter Alarm Phone, in merito alla segnalazione di un gommone nel Mediterraneo, che sarebbe in acque maltesi. (ANSA).