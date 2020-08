PALERMO – Torna in libertà uno dei quindici arrestati nell’operazione ‘Eride” dei carabinieri. A scarcerare Marco Iervolino, 31 anni, è stato il Tribunale del Riesame che ha accolto l’istanza dell’avvocato Stefano Santoro. L’inchiesta è quella sulla gestione dello spaccio di droga gestito dalla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, guidata da Filippo Annatelli.



La posizione dell’indagato si è notevolmente ridimensionata. Il riesame ha annullato l’ordinanza per l’ipotesi di associazione a delinquere, mentre per la detenzione di droga è caduta l’aggravante mafiosa. Da qui la scarcerazione. Iervolino era in carcere dal 21 luglio scorso.