Piazza Armerina, in provincia di Enna, è circondata dalle fiamme di diversi incendi: uno è divampato a poche centinaia di metri dall’ospedale Chiello, in contrada Bellia. E’ stata ordinata l’evacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia- Cannata. Stanno operando 4 elicotteri mentre è atteso un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale. Un altro elicottero è diretto su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, dove è ricominciato un altro focolaio. E’ in corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera, per organizzare il lavoro delle squadre antincendio.

“La provincia di Enna è attaccata da criminali che stanno appiccando fuoco in diverse zone in modo scomposto per dividere le forze sul campo”. Lo dice Nino Cammarata sindaco di Piazza Armerina (En). Attorno alla città dei mosaici vi sono diversi incendi che vengono tenuti sotto controllo anche con l’ausilio di velivoli che lanciano acqua. “La situazione è complessa ma siamo lavorando” dice il sindaco (ANSA)