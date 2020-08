Una spinta ai consumi da almeno 2 miliardi (ma si starebbe tentando di arrivare a 3), con un bonus legato ad alcune tipologie di spese con carte e bancomat fatte da qui alla fine dell’anno. E’ questo il progetto del governo da lanciare con il decreto di agosto, che sarà varato in settimana. Oltre ai

consumi in bar e ristoranti si starebbe valutando di incentivare con uno sconto a carico dello Stato gli acquisti di abbigliamento o elettrodomestici, tra i settori più in sofferenza. (ANSA)