CATANIA – E’ in corso di accertamento la dinamica dell’incidente che ha avuto luogo oggi pomeriggio verso le 15:00 all’imbocco dell’asse dei servizi di Catania. Un’auto sarebbe finita contro uno spartitraffico. Un uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro con l’elisoccorso. L’uomo ha riportato un gravissimo trauma toraco-addominale, con danni vascolari che hanno richiesto intervento in urgenza. Arrivato intubato, è in prognosi riservata e, dopo l’operazione, richiederà ricovero in terapia intensiva