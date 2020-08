Alcuni operatori sanitari sono entrati all’interno dell’hotspot di Lampedusa per eseguire i tamponi ai nuovi arrivati, dopo gli ultimi sbarchi. Ma all’interno della struttura, negli spazi esterni, la maggior parte dei migranti non indossa la mascherine fornite in dotazione senza rispettare il distanziamento sociale. Sono le immagini descritte da chi, dall’esterno, ha avuto al possibilità di osservare cosa succede negli spazi all’aperto dell’hotspot anche oggi stracolmo, dove al momento di trovano oltre 700 migranti, una capienza che va ben oltre il massimo di 95 presenze consentite. Ed è soprattutto per questo che si creano inevitabili punti di assembramento. Molti ospiti della struttura passeggiano e si riuniscono in gruppo, all’interno del slargo all’aperto del Centro, senza rispettare il distanziamento sociale. Rigorose, invece, le misure di protezione osservate dagli operatori giunti per eseguire i tamponi, tutti muniti di scafandri. In mattinata sono anche partiti i mezzi per il trasferimento dei cento migranti verso Porto Empedocle. Fuori dalla struttura, ad assistere indifferenti alle operazioni di trasferimento, c’erano alcuni turisti. (ANSA).