Palermo, in due per la panchina

PALERMO – Agosto è già cominciato e il Palermo non ha ancora annunciato l’allenatore per la prossima stagione di Serie C. Il club di viale del Fante dovrà anche pensare ai rinforzi in vista del prossimo campionato e al ritiro che, da quel che sembra, dovrebbe cominciare il 16 agosto. Prima di partire per il ritiro sarà necessario per calciatori e staff sottoporsi a tutti i test previsti dal protocollo sanitario utile a contenere la diffusione del Covid 19, quindi i tempi sono ristretti.

Per l’allenatore sembrava essere tutto fatto per l’arrivo di Caserta ma gli ultimi risultati ottenuti con la Juve Stabia (campionato concluso con la retrocessione) e la mancata presentazione ad un appuntamento con Castagnini hanno frenato i dirigenti rosanero. Adesso, le piste più calde sembrano quella che porta a Vivarini del Bari e De Rossi che non ha mai guidato una squadra da allenatore. Vivarini domani, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, incontrerà la dirigenza dei galletti per valutare insieme il futuro, dopo questo incontro per lui avranno inizio le vacanze in Sicilia, stesso posto di De Rossi che in questo momento si trova alle Isole Eolie. Per l’ex centrocampista l’ostacolo maggiore è quello relativo al patentino Uefa A non ancora conseguito, ma superabile con una deroga.