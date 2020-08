SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) – Il Sant’Agata si sta preparando al campionato di Serie D e non vuole assolutamente sfigurare. Il club della provincia di Messina, proprio in vista del prossimo campionato, ha messo a segno un colpo di mercato aggiudicandosi le prestazioni dell’ex attaccante del Palermo Luca Ficarrotta. Di seguito il comunicato del club:

“Grande entusiasmo tra gli sportivi santagatesi e non per l’ultimo colpo di mercato messo a segno dal Città di Sant’Agata. “Chi lo dice che i sogni non si possono avverare”? Recitava cosi lo slogan che fungeva da apri pista all’arrivo in bianco azzurro dell’attaccante Luca Ficarrotta. Un colpo sensazionale messo a segno dalla Società, che con le giuste argomentazioni, è riuscita a strappare l’ambito giocatore alla concorrenza. Una trattativa piuttosto lunga, fermo restando che sin dall’inizio Ficarrotta ha manifestato parecchio interesse per il progetto bianco azzurro. Un interesse che cresceva giorno dopo giorno a seguito dell’insistenza del club nei suoi confronti. Nella tarda serata di ieri, è stata trovata la quadra, e adesso Luca Ficarrotta, che lo scorso hanno ha vinto il campionato di Serie D con la maglia del Palermo, è ufficialmente un giocatore del Città di Sant’Agata. Ficarrotta che è un esterno destro d’attacco, ma in base al modulo può agire anche da seconda punta, nasce a Palermo il 30 agosto del 1990. Nelle giovanili, disputa 3 stagioni con la casacca della Juventus, e le sue prestazioni non passano inosservate, tanto da meritarsi varie convocazioni nella Nazionale Under 16. Per quanto riguarda le prime squadre, veste le maglie di Nocerina, Cavese, Trapani, Casale, Nocerina, Agropoli, Noto, Frattese, Roccella, Sancataldese e Marsala. Lo scorso anno, come detto prima, gioca con la compagine del Capoluogo, ed in un torneo interrotto a causa del Covid 19, colleziona 16 partite, mette a segno 2 reti e serve 3 assist.

Grande soddisfazione per il lieto fine da parte di tutta la Dirigenza, con il D.S. Meli che si lascia andare alla seguente dichiarazione: “All’inizio il suo nome era stato fatto in seno alla dirigenza quasi per gioco, siamo una matricola, quindi… Dopo il primo approccio però visto l’interesse mostrato dal ragazzo, abbiamo subito capito che era il profilo di uomo e calciatore che faceva al caso nostro. Non è stato facile battere la concorrenza ma con grandi sforzi ci siamo riusciti e adesso ci godiamo un giocatore che sono certo ci darà tantissimo”.

Molto entusiasta dall’accoglienza ricevuta Luca Ficarrotta: “Sono convinto di aver fatto la scelta più giusta. Nonostante avessi ricevuto altre richieste, sin da subito mi ha intrigato il progetto che mi è stato prospettato. Ho scelto di vestirmi di bianco azzurro perché la passione e l’insistenza dei dirigenti nel volermi a Sant’Agata non mi ha lasciato dubbi sulla serietà della Società. Ho avuto ottime referenze anche sull’ambiente che mi hanno detto è bellissimo. Sono certo che ci toglieremo belle soddisfazioni. Mi sento orgoglioso e onorato di far parte di questa famiglia”.