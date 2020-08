Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 60 mila nuovi casi di positività al coronavirus per il quinto giorno consecutivo. Lo evidenzia il nuovo bilancio della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore, i contagiati sono saliti di 61.262, con 1.051 decessi. Gli Usa contano, al momento, 4,6 milioni di contagiati e 154.319 morti dall’inizio della pandemia. Sono 200

mila i morti in America latina secondo i calcoli di Reuters

Intanto, lo Stato australiano di Victoria va di nuovo in lockdown. Il premier Daniel Andrews ha annunciato la chiusura delle attività non essenziali per la durata di sei settimane. “Dalle 18 di stasera, Melbourne passerà anche alla fase 4 con regole più severe per limitare la circolazione delle persone – e limitare la diffusione di questo virus nella nostra città”, ha poi aggiunto il premier. “Questo include un coprifuoco, dalle 20 alle 5 del mattino. Le uniche ragioni per uscire di casa durante queste ore saranno il lavoro, le cure mediche e l’assistenza. Dove avete dormito la scorsa notte è dove dovrete rimanere per le prossime sei settimane. Ci saranno esenzioni per i partner che vivono separati e per il lavoro, se necessario”, ha anche chiarito.

Salgono i contagi anche in Sudafrica: nel Paese sono stati superati i 500mila casi, come ha reso noto il ministero della Salute sudafricano. Intanto, il governatore di Lagos, la maggiore città della Nigeria, ha annunciato che moschee e chiese riapriranno rispettivamente il prossimo 7 e 9 agosto, dopo la chiusura decisa a marzo – insieme a quella di locali pubblici e hotel – per fronteggiare la pandemia.