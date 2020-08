PALERMO – Maggio 2019-giugno 2020. Bisogna guardare all’ultimo anno di libertà di Giulio Caporrimo per conoscere i segreti della mafia di Tommaso Natale e non solo.

Alla riunione della nuova cupola, convocata nel maggio 2018, a rappresentare il mandamento c’era Calogero Lo Piccolo. Il ruolo dei Lo Piccolo non di discute. Ora che sono stati arrestati chi comanda a San Lorenzo?

Il 10 Settembre 2017 grazie ad un servizio di osservazione i carabinieri monitorano una riunione a casa di Giuseppe Lauricella, indicato dagli investigatori “tra i più influenti ed importanti esponenti mafiosi del mandamento di Tommaso Natale”.

Si vedono assieme alle famiglie nella villa di Lauricella in via Panzini. Non c’è Francesco Paolo Liga che in quel momento ha già visto ridimensionare il suo ruolo operativo, una volta tornati liberi Caporrimo e Serio.

Uno dopo l’altro arrivano Caporrimo e Serio, poi Melchiorre Guerrera, Marco Tirenna, cognato di Caporrimo, tutti accompagnati da mogli e figli. Infine Francesco Palumeri in bicicletta.

Ma chi è davvero Palumeri? È stato visto incontrarsi con Calogero Lo Piccolo, ha accompagnato il boss di San Lorenzo alla riunione della cupola di maggio e i carabinieri si spingono a ipotizzare che sia il reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello.

Di sicuro è un imprenditore che, stando alle intercettazioni delle persone arrestate, è divenuto il punto di riferimento nei lavori di movimento terra. Liga lo spiega così a Taormina: “… questi lavori che ci sono allo Zen glieli stavamo facendo prendere a Ciccio (Palumeri, ndr) li dovevi prendere tu questi lavori… ora glielo diciamo a Massimo… i lavori di scavo li devi fare tutti tu… pure a Partanna … questo Palummeri s’ammucca tutte cose iddu”.

Non è il solo personaggio monitorato. Di volti noti e meno sono piene le informative come ricostruisce il nuovo numero del mensile S in edicola.