PALERMO – Il video è stato girato ieri, domenica 2 agosto, alle 16.30 circa da un lettore che lo ha inviato alla redazione. “Ero sulla linea 806 – scrive -direzione Croci. In barba ad ogni norma anticovid il mezzo è stracolmo: le persone stanno una addosso all’altra. Non sono riuscito a scendere prima di Libertà-Notarbartolo perchè era impossibile raggiungere le porte. Quando sono salito (capolinea Teti di Mondello), nonostante la presenza di 5 controllori, nessun dipendente AMAT si è premurato di fare rispettare le norme di distanziamento sociale evitando che l’autobus si riempisse così tanto. Il degrado dei trasporti pubblici a Palermo non è una novità, ma in questo momento storico chi amministra questo settore dovrebbe avere un minimo di senso della decenza e di tutela verso i cittadini”.