IN ITALIA

“Buona estate, ma ringraziate chi continuerà a lavorare per limitare i danni di irragionevoli comportamenti”. Così conclude il suo sfogo su facebook, la professoressa Maria Chironna, responsabile del Laboratorio di Epidemiologia molecolare dell’unità operativa di Igiene del Policlinico di Bari, il centro pugliese dove vengono processati i tamponi per l’individuazione del Coronavirus.

“Siamo in agosto – dice – e ci aspettano le 2-3 settimane più critiche di questo incredibile 2020 dopo i durissimi mesi di marzo e aprile. Fiumi di macchine verso le mete turistiche. Le solite della nostra regione. Le persone hanno però rimosso o dimenticato che per poter godere di qualche giorno di riposo e di mare devono stare attenti e adottare adeguati comportamenti per evitare nuovi focolai di infezione”.