Ct Palermo, sconfitta a Sassuolo

Il Ct Palermo perde a Sassuolo 4-2 e retrocede in A2. Non sono bastate le vittorie di Piraino e Fortuna

PALERMO – Il Ct Palermo saluta il massimo campionato dopo la sconfitta subita a Sassuolo per 4-2 nel return match dei play out, dopo che nella gara d’andata era finita 3-3. La sfida, cominciata alle 15, si è conclusa alle ore 22.

Ai siciliani non sono stati sufficienti i punti conquistati in singolare dai due mancini Gabriele Piraino e Claudio Fortuna, quest’ultimo vittorioso 10-8 al match tiebreak contro Michele Vianello.

Negli altri due singolari, il top 100 Atp Carballes Baena ha vendicato la sconfitta di sette giorni fa contro il connazionale Gomez Herrera, mentre Enrico Dalla Valle ha battuto ancora una volta il mazarese Omar Giacalone. Nei doppi, Carballes -Vianello battono in due set Piraino – Gomez Herrera, mentre Mazzoli – Dalla Valle superano in rimonta Margaroli – Giacalone i quali erano in vantaggio 63 31.

A rappresentare la Sicilia in A1 nel 2021 ci saranno Vela Messina e Match Ball Siracusa.

Risultati

SC SASSUOLO -CT PALERMO 4-2

Dalla Valle b. Giacalone 63 61

Fortuna b. Vianello 46 61 10-8

Piraino b. Bondioli 60 64

Carballes Baena b. Gomez Herrera 63 63

Carballes Baena – Vianello b. Gomez Herrera – Piraino 61 64

Mazzoli -Dalla Valle b. Giacalone – Margaroli 57 63 10-4