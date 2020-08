CATANIA – “Prendiamo atto che l’Assessorato regionale al Turismo, insieme al Teatro Massimo Bellini di Catania, ha scelto di andare avanti nel dare vita ad un nuovo Festival dedicato a Vincenzo Bellini a Catania, utilizzando il nostro marchio “Bellini Festival” inserendoci in mezzo la parola “renaissance””.

L’attacco

Enrico Castiglione, direttore artistico e fondatore del festival dedicato a Vincenzo Bellini attacca la Regione accusandola di “plagio del tutto evidente, che nasconde una furbizia più che intelligenza che non dovrebbe appartenere ad uomini delle istituzioni e ad esponenti regionali, comunali ed artistici promotori dell’odierna conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Bellini Renaissance Festival””.

La rivendicazione



“Il Festival dedicato a Vincenzo Bellini esista già – rivendica Castiglione – la cui dodicesima edizione consecutiva è programmata dal 23 Settembre al 3 Novembre 2020, nato come ben risaputo nel 2009 con l’originario apporto della Provincia di Catania e la collaborazione del Comune di Catania e dello stesso Teatro Massimo Bellini, con la mia direzione artistica”.

E ancora: “La storia si ripete – aggiunge il direttore artistico del Festival Belliniano – la Regione Siciliana che già nel 2011 è stata protagonista di un’analoga iniziativa di plagio inserendo la parola “romantic” dentro il marchio “Bellini Festival”, per di più finanziata illegittimamente con ben 1.500.000,00 una manifestazione promossa da Alberto Veronesi ma a titolarità della Regione Siciliana, la quale da noi citata in tribunale ha perso tutte le cause, così come il Tribunale di Palermo ha annullato tutti i decreti della stessa Regione Siciliana”.

“Utilizzo illegittimo”



Castiglione è furioso, è aggiunge: “Il legittimo utilizzo del nome di Vincenzo Bellini associato all’organizzazione di un festival che riguarda la sua musica è già più volte stato affermato da vari tribunali, nonché anche e soprattutto dalla Corte di Appello del Tribunale di Roma quale giudice competente a decidere sulla validità dei marchi legati al festival: è pertanto da considerarsi illecita l’organizzazione di un Festival Vincenzo Bellini che non sia opera dell’organizzazione che rappresento, che da 11 anni realizza il Festival dedicato a Vincenzo Bellini con notevole successo internazionale, con dirette RAI in mondovisione e la partecipazione di grandi artisti e complessi”.

“Azioni giudiziarie”



“Di fronte quindi a questo ennesimo tentativo di plagio portato avanti da una Regione Siciliana non potremo che far altro che interessare nuovamente l’Autorita’ Giudiziaria per la tutela dei propri diritti e l’accertamento delle responsabilità personali – conclude Castiglione – che dovessero emergere da questa incredibile quanto incresciosa vicenda”.