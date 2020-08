Lupo: “Musumeci segue Salvini ma non risponde a quattro domande”

PALERMO – “Musumeci segue Salvini e, invece di governare, perde tempo ad attaccare Conte e l’Europa“. Lo scrive su Facebook il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo. “I siciliani – prosegue – intanto aspettano che chiarisca quattro “misteri”: 1) che fine hanno fatto gli aiuti per le imprese e il lavoro previsti nella Finanziaria, 2) a cosa serve e quanto è costata (€?) la App SiciliaSiCura, 3) chi ha sbagliato il calcolo degli ammalati Covid in Sicilia, 4) perché ha derogato al distanziamento sui mezzi pubblici di trasporto. Domani interverrò in Aula per sollecitare risposte chiare!”.

Così l’esponente dem ha commentato le dichiarazioni rese dal presidente della Regione al quotidiano Libero.