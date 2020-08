SIRACUSA – Una donna è morta questa mattina all’ospedale Umberto I di Siracusa per legionella. Si tratta di un ufficiale giudiziario del Tribunale di Siracusa. I l dipartimento di prevenzione dell’Asp di Siracusa ha subito attivato le procedure previste dai protocolli partendo dall’analisi epidemiologica nei luoghi frequentati dalla vittima per individuare dove l’infezione batterica che interessa prevalentemente l’apparato respiratorio avrebbe avuto origine e il campionamento nelle reti idriche e negli impianti di condizionamento. Non è possibile al momento utilizzare l’aria condizionata o l’acqua al Palazzo di giustizia. Sembra che la vittima abbia trascorso un periodo fuori Siracusa. (ANSA).