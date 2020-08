AGRIGENTO – Sono una cinquantina i migranti tunisini che sono riusciti, dopo aver scavalcato la recinzione, a scappare dalla tensostruttura di Porto Empedocle (Ag). Quattro o cinque sono tornati, dopo qualche ora, spontaneamente, polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno cercando i fuggitivi. Già una decina di giorni fa dalla stessa tensostruttura della Protezione civile erano scappati un centinaio di immigrati. Intanto, la nave Gnv Azzurra, sulla quale verrà effettuata la quarantena dei migranti che sbarcano nell’Agrigentino, è arrivata a Porto Empedocle.

“È davvero inaccettabile che altri 50 migranti riescano a fuggire indisturbati dal Cpa di Porto Empedocle. Non si può continuare a mettere a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini, mettendo la testa sotto alla sabbia. Il Ministro Lamorgese ed il Presidente Conte agiscano immediatamente ed inviino rapidamente i militari cosi come avevano promesso”. Lo scrive su twitter Francesco Scoma, di italia Viva, segretario della presidenza della Camera dei deputati

Da Roma arriva la notizia che il Viminale ha avviato la nuova gara per il reperimento di una seconda nave sulla quale far svolgere la quarantena ai migranti che sbarcano in Italia. Inizialmente si era pensato di dislocare l’imbarcazione in Calabria ma non è escluso che, al termine della gara, possa invece anche questa esser ancorata in Sicilia. Tutto questo mentre l’Ansa batte la notizia di una tendopoli “che può ospitare alcune centinaia di migranti” in corso di realizzazione in una ex base dell’Aeronautica militare tra Vizzini e Militello, in provincia di Catania. L’ipotesi era stata criticata fortemente dal governatore Nello Musumeci. L’allestimento della tendopoli è a carico della Croce Rossa e la struttura, fanno sapere fonti del Viminale, sarà utilizzata per la quarantena dei migranti solo in caso di emergenza se non dovessero esserci più posti disponibili negli altri Centri sparsi sul territorio. Una struttura analoga è inoltre in corso di realizzazione in un’altra regione. I sindaci della zona protestano (leggi qui l’articolo).