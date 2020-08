Palermo, arriva un altro no

PALERMO – Ancora niente da fare per l’allenatore che il prossimo anno guiderà il Palermo. Il tempo passa e la dirigenza rosanero non ha ancora trovato la soluzione migliore.

Sono tanti i “no grazie“ arrivati come risposta alla dirigenza di viale del Fante, che a poche settimane dall’inizio del ritiro è ancora senza una guida tecnica. Non è certo una bella notizia visto che nella testa della dirigenza c’è la volontà di vincere il campionato, ma nel frattempo i più quotati stanno trovando sistemazione.

Uno dei nomi accostati con più insistenza al Palermo è quello di Roberto Boscaglia dell’Entella, che la scorsa settimana ha annunciato di voler rimanere in Liguria. Permanenza che, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, non sembra così scontata perché la dirigenza non ha voluto parlare del rinnovo di contratto in scadenza nel 2021

In lista c’è anche Fabio Caserta, per lui sembrava tutto fatto, adesso, per via degli ultimi risultati ottenuti con la Juve Stabia e per la mancata partecipazione ad un appuntamento, sembra l’ultima opzione per la dirigenza ma potrebbe sempre tornare in corsa.

Le alternative però non finiscono qui. Il Palermo ha provato anche a convincere Castori, attuale allenatore del Trapani, che ha risposto di no anche perché al momento è concentrato sui possibili playout (se il Collegio di Garanzia del Coni restituisce almeno un punto) e ha anche un altro anno di contratto con il club granata.

Questo no si somma a quello di Grosso dopo i dubbi da parte della società e suoi, Scienza, che ha rinnovato con il Monopoli e Pecchia che ha offerte dalla Spagna e in caso rimanesse in Italia seguirebbe il ds Fusco con cui ha lavorato al Verona e in questa stagione alla Juve Under 23.