ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Ennesima tragedia al mare nel Palermitano. Un bagnante di 66 anni è deceduto a Isola delle Femmine: in base alle prime informazioni sarebbe stato stroncato da un malore dopo aver fatto il bagno. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i bagnini del lido “Maracaibo” che hanno effettuato le manovre rianimatorie, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare e non è rimasto che constatarne il decesso.

Momenti di disperazione in spiaggia, dove sono arrivati i familiari di Giuseppe Randazzo, che abitava a Palermo: “Quando i bagnini hanno soccorso mio padre, forse poteva ancora salvarsi. Invece l’ambulanza è arrivata con 35 minuti di ritardo, come tanti testimoni qui hanno potuto vedere coi propri occhi”, dice il figlio, Francesco Randazzo. Dopo l’accertamento del decesso, il pm ha disposto la restituzione della salma alla famiglia

Soltanto dieci giorni fa un altro bagnante è morto a Mondello: Baldassare Brucia, palermitano di 76 anni, si è sentito male mentre faceva il bagno. Nonostante i soccorsi, una volta portato a riva, il suo cuore ha smesso di battere.

Sempre sulla spiaggia della borgata marinara, un’altra donna è morta in seguito ad un malore i primi di luglio. Aveva 68 anni e si era recata al mare con un gruppo di amici: dopo il tuffo in acqua si è sentita male. A giungo un uomo è invece deceduto a Cefalù, anche in questo caso dopo avere fatto il bagno.