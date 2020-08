ROMA- “Siamo fuori dalla tempesta e il momento più difficile è alle nostre spalle ma è vero che non siamo in un porto sicuro e c’è bisogno ancora di prudenza e di cautela. Siamo in un momento tra i più difficili sul piano internazionale e questo significa che dobbiamo continuare il percorso di riaperture ma con gradualità è prudenza: il governo continuerà a muoversi con determinazione sulla linea della cautela e prudenza che ha saputo piegare la curva”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza (ANSA).