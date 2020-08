Sicula Leonzio, è addio alla C

Il presidente Leonardi, dopo i problemi familiari, non iscriverà il club in Serie C

LENTINI (SR) – Si sta per chiudere l’era della Sicula Leonzio in Serie C. Il presidente Leonardi, dopo le vicende giudiziarie che hanno investito la sua famiglia, ha deciso di concludere la sua avventura con la società bianconera.

Il primo cittadino di Lentini, Saverio Bosco, e l’assessore allo Sport, Dario Saggio, nei giorni scorsi hanno convocato la dirigenza e hanno provato fare chiarezza sulle possibilità di iscrizione del club, ma senza successo.

Anche il centravanti Filippo Scardina è pronto ad una nuova avventura, questo testimonia il fatto che la società non continuerà ad esistere: “Da quello che stiamo capendo – dichiara l’attaccante ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia” – non c’è molta speranza che la Leonzio si iscriva. Però andiamo avanti, valuteremo quello che accadrà. Eventualmente volteremo pagina e cercheremo un’altra sistemazione da svincolati. Il nostro campionato? Il girone d’andata è stato molto tosto, eravamo ultimi e non ce l’aspettavamo nonostante avessimo un’ottima squadra. Siamo andati subito in difficoltà e quando perdi sempre si innesca un meccanismo difficile da superare. Nel girone di ritorno però siamo stati bravi a riprenderci“.