PALERMO – Con quasi il 30 per cento delle deleghe (29,71%), il Cobas/Codir si conferma il primo sindacato tra i dipendenti del comparto della Regione Siciliana, sia tra il personale diretto sia tra i lavoratori degli enti. Su 8.105 sindacalizzati, il Cobas/Codir rappresenta 2.440 regionali. Dietro si piazzano il Sadirs con 1.765 deleghe e la Fps-Cisl con 1.444. Numeri inferiori per gli altri sindacati: il Siad 817 deleghe, la Fpl-Uil 640, l’Ugl 552, la Fp-Cgil 438. Poche unità di iscritti per altre sigle che non raggiungono la rappresentatività: Unaep, Confintesa e Fisascat.Cisl. Tra i dirigenti, invece, il sindacato più rappresentativo è il Dirsi (30,18%), seguono il Sadirs (28,08%), la Fps-Cisl (23,69%), la Fp-Cgil (10,70%) e il Cobas/Codir (7,36%). Restano fuori dal tavolo della dirigenza, non superando lo sbarramento del 5%, le sigle confederali Fpl-Uil e l’Ugl-Fna. (ANSA).