PALERMO – Via libera in prima commissione all’Ars a due nomine della giunta. Solo un voto è mancato all’opposizione per bocciare quella di Giuseppe Catania, dirigente di Diventerà Bellissima, a presidente dell’Ente di Sviluppo Agricolo. Hanno votato contro la nomina i sei deputati di opposizione presenti. Non c’era Claudio Fava, che sta presiedendo la seduta della commissione Antimafia. Il suo voto sarebbe stato decisivo per bocciare la nomina. Catania è stato nominato dalla giunta alla guida dell’ente che Nello Musumeci aveva definito un carrozzone e che il governatore aveva detto di voler chiudere, minacciando di far saltare la legislatura se le forze di maggioranza non lo avrebbero seguito nel proposito.

L’altra nomina esaminata oggi in commissione (e passata) è quella di Antonio Francesco Vitale quale membro del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia. Il Pd (Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici) in questo caso si è astenuto.