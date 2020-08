AGRIGENTO – “In questi minuti si sta svuotando la tensostruttura che ospita i migranti a Porto Empedocle (Ag) e che per troppi giorni è stata sovraccarica. Mi auguro che quanto accaduto non si ripeta visto che la nostra città ha vissuto una situazione di disagio”. Lo ha dichiarato il sindaco Ida Carmina che ha ringraziato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vice ministro dell’Interno e capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I quasi 400 migranti presenti verranno trasferiti nel centro d’accoglienza di Caltanissetta.

“La nave Gnv Azzurra è arrivata a Lampedusa e sta già iniziando il suo lavoro di spazio riservato alla quarantena per i migranti. Anche questo è un intervento – ha aggiunto il sindaco di Porto Empedocle – che fa parte di un insieme di iniziative che si stanno mettendo in campo, a dimostrazione del fatto che le situazioni complesse si risolvono con la serietà e il lavoro”.

A Lampedusa, intanto, si registra la protesta dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza: “Non ci si può credere – dice -. La nave quarantena non ha svuotato l’Hotspot di Lampedusa ed è andata verso Porto Empedocle. Dicono che tornerà giovedì. Speriamo nel brutto tempo, perché se dovesse affollarsi di nuovo al momento ci sono oltre 400 migranti nell’HotSpot. Insomma, ci è finita così: a sperare nel brutto tempo!”. Razza si trova a Lampedusa dove sta conducendo una ricognizione per la realizzazione di una struttura dedicata ai tamponi per i migranti. L’esponente del governo Musumeci, con il sindaco di Lampedusa Totò Martello, Guido Bertolaso, che sta seguendo per la presidenza della Regione la fase post lockdown, il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina e con la manager dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ha effettuato un sopralluogo nel poliambulatorio dell’isola: è uno dei siti che potrebbero ospitare il nuovo ospedale che la Regione Siciliana intende realizzare nella più grande delle isole Pelagie.