Adesso la dirigenza potrà lavorare per la costruzione della squadra in vista del prossimo campionato

CATANIA – L’attesa è finita: tutto è bene quel che finisce bene. Il Calcio Catania sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C (in cui si riproporrà il sentito derby contro il neopromosso Palermo).

Lo spauracchio del fallimento e della conseguente scomparsa della matricola 11700 è stato scongiurato dal deciso avvento della S.I.G.I. e la ratifica odierna dell’iscrizione al torneo di Terza Serie 2020/2021. La nuova “proprietà” del club rossazzurro ha regolarmente versato il danaro

necessario per coprire stipendi ed altre incombenze, assicurando la

continuità della società. Adesso si dovrà attendere il parere della

Co.Vi.Soc che a breve dovrebbe ratificare l’ufficializzazione

dell’iscrizione.

Inizia, dunque, una nuova era che i tifosi si augurano possa essere foriera di nuovi, ambiziosi traguardi. Dopo la nomina del nuovo amministratore Le Mura, nei prossimi gironi sarà ufficializzato l’organigramma rossazzurro ed ognuno, per la propria competenza, sarà al lavoro per ridestare l’entusiasmo in città. Un primo, importante step è rappresentato dalla scelta della nuova guida tecnica.

Dopo l’addio di Lucarelli (che non se l’è sentita di sposare i progetti futuri) e l’ipotesi Auteri, sulla panchina etnea potrebbe arrivare Giuseppe Raffaele, tecnico originario di Barcellona Pozzo di Gotto che, nelle ultime stagioni, si è messo in luce in terra lucana alla guida del Potenza. Non mancano eventuali alternative ma pare si faccia strada, nelle ultime ore, proprio la pista che conduce all’allenatore siciliano che dovrà, però, prima rescindere con il presidente Caiata. Scelto il nuovo allenatore, il direttore generale in pectore Maurizio Pellegrino, unitamente al suo staff, dovrà attentamente valutare la composizione dell’organico, tra riconferme ed eventuali nuovi arrivi. Il Catania infatti, al di là dell’agguerrita concorrenza per il salto di categoria, non potrà fare a meno di ambire a posizioni di classifica prestigiose, a prescindere dal fatto che poi la scalata alle serie superiori possa avere bisogno di una tempistica non immediata.