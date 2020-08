Palermo, tutto su Boscaglia

PALERMO – Il Palermo lavora ancora per trovare l’allenatore giusto in vista della prossima stagione. Per la dirigenza le idee sono diverse e nelle ultime giornate è tornato in pole position il nome di Roberto Boscaglia in rottura con l’Entella.

Il tecnico gelese in queste ore si incontrerà con la dirigenza del club per discutere il futuro. Il rinnovo di contratto sembra essere saltato per vari motivi e potrebbe esserci anche la separazione a breve. Boscaglia con il club ligure ha un contratto fino al 2021 con ingaggio abbastanza oneroso, che il Palermo non sembra disposto a raggiungere e, proprio per questo motivo, spera che per la risoluzione il tecnico riceva una lauta buonuscita.

L’ingaggio non è il solo problema, perché si discute anche per la durata. Il Palermo propone un solo anno con rinnovo in caso di promozione ma Boscaglia non è disposto a scendere di categoria a queste condizioni.