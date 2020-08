“Cinque migranti positivi a Messina. Saranno trasferiti e andrà immediatamente chiusa anche quella struttura, appena libera dai soggetti in quarantena”. Lo dice in una nota l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, riferendosi ai tamponi effettuati nel centro che ospita migranti a Messina. “Il modello imposto sta implodendo. E nessuno pensi ancora alla tendopoli. Non si può fare”, dice Razza. (ANSA).