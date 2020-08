La segnalazione a Palermo: rifiuti di ogni genere in via Santa Teresa. E qualcuno ne approfitta come può

PALERMO – Ancora spazzatura, ancora segnalazioni dei lettori di Livesicilia. In giro per tutta la città di Palermo è possibile trovare tracce di incuria più o meno evidenti, dai cestini gettacarta strapieni ai rifiuti ingombranti abbandonati.

Una nostra lettrice anonima ci invia la foto in alto, scattata stamattina, e ci scrive: “Trova l’intruso… Via Santa Teresa, di fronte l’Oratorio dei Bianchi. Percorso Arabo-Normanno. Discarica segnalata molte volte ma senza risultati concreti. Lo so che molti abitanti sono incivili, ma le istituzioni dove sono? Non sarebbe giusto intervenire con le maniere forti? Il Comune ha ampiamente dimostrato che, quando vuole, le regole le sa fare rispettare. Non esistono solo via Maqueda e via Vittorio Emanuele…”.

