"Attivate le procedure previste per l'allerta arancione"

PALERMO – “Nonostante l’assenza di allerta da parte della Protezione civile, vista la previsione di pioggia, la struttura comunale ha ieri attivato le medesime procedure previste per le allerta arancione”, lo comunicano dal Comune di Palermo. “Amap e Rap hanno effettuato i controlli preventivi nei punti “priorità 1″ ed è in corso il monitoraggio dinamico di Polizia municipale, Amap e AMG, queste ultime con due squadre d’emergenza”.

Nel pomeriggio di ieri paura a Cefalù pe runa tromba marina. intorno alle 19. Panico e fuggi fuggi tra i bagnanti, presi alla sprovvista mentre trascorrevano una giornata al mare. Si sarebbe generata al largo, molta gente è uscita dall’acqua in fretta e furia, surfisti compresi. Un mini tornado che ha poi esaurito la sua forza avvicinandosi alla costa e alla strada, dove per fortuna non si sono registrati né danni, né feriti. GUARDA IL VIDEO