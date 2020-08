AGRIGENTO – E’ intervenuto l’elicottero della Guardia costiera per soccorrere, a 16 miglia dalla costa di Porto Empedocle (Ag), due barche a vela in balia delle onde, una delle quali stava per affondare. Dall’elicottero è stato impossibile calare il verricello per salvare il velista, i militari hanno dunque lanciato il rescue swimmer e quando il velista s’è gettato in mare è stato possibile recuperarlo con il verricello. L’altro velista s’è rifiutato di essere salvato e perdere la barca a vela ed è riuscito a proseguire la navigazione anche se con mare forza 4 e 5. A chiamare la sala operativa della Capitaneria di Porto Empedocle, stanotte, sono stati proprio i velisti in difficoltà.