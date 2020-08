PALERMO – “Qualcuno diffonde notizie che io intenda candidarmi alla presidenza della Regione Siciliana. Stiano sereni tutti, ma non ‘alla Renzi’: stiano sereni sul serio. Non sono un concorrente alla presidenza della Regione”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio. “Non esiste la sola possibilità, neanche vaga, che io possa essere proposto come candidato alla presidenza della Regione Siciliana”.

In apertura di cerimonia il presidente del parlamento siciliano aveva commentato i nuovi dati del contagio da Coronavirus in Sicilia e il nuovo giro di vite varato dal governo siciliano per evitare la diffusione della pandemia. “Tremo all’idea di una nuova chiusura: le imprese siciliane faranno grandissima fatica a riprendersi – ha detto Miccichè -. Quando sento parlare di una nuova chiusura mi vengono i brividi – ha spiegato Miccichè -. Se così dovesse essere, il mio pessimismo sarebbe totale, con il rischio di non farcela”.

Da parte del presidente dell’Ars un invito quindi “a tutti i siciliani: facciamo uno sforzo, non possiamo permetterci una nuova chiusura. Non può e non deve succedere. Sarebbe criminale – ha aggiunto – non applicare quelle attenzioni minime che ci vengono richieste per evitare una seconda ondata del coronavirus”. Secondo Miccichè “una nuova ricaduta sarebbe mortale”.

Partendo dall’esame dei dati della Fondazione Federico II sui visitatori a Palazzo Reale, crollati dell’80% nei mesi della riapertura a fronte di un biennio 2018-2019 che aveva fatto registrare 750mila accessi, Miccichè ha aggiunto: “Se non si risolve questo problema, in Sicilia chiuderà un gran numero di aziende”. E nel “balletto Roma-Palermo sui fondi” per la ripresa dopo il lockdown, “spero si trovi una soluzione – ha aggiunto Miccichè – perché le imprese siciliane sono tutte malate”.