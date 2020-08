Caro Utente Mondellano, chiunque tu sia… senza offesa)

Sei lì, che sfogli la margherita. Un petalo C’è coviddi. Un petalo Non ce n’è Coviddi. Non sia (quasi) mai che si ascolti il pensiero degli esperti, meglio il caso o il primo tizio che passa in televisione con la laurea alla scuola della vita. Per fortuna, non tutti (mondellani o non) la pensano come te. Ma tu, perfettamente anonimo e generico, nonché indefinito; tu, chiunque tu sia, perché ignoranza e saggezza non dipendono davvero da nessuna laurea, credi di saperla lunga. Più lunga dell’Oms

Ti sei fatto, magari, un’idea precisa, surreale, pazzesca all’Università dei social. Il Coviddi non c’è, ma, se per caso ci fosse, sarebbe un complotto. Una trama oscura che mette insieme politici, giornalisti e medici, nonché industriali farmaceutici. Il movente? Chiarissimo. Tenerci tutti dentro, schiavizzarci, prenderci prigionieri e lucrare un sacco di soldi con i vaccini. E ci erano quasi riusciti, ma poi sono stati smascherati. Da te.

Dunque, tu hai già deciso il da farsi. Vorrai andare in spiaggia libera (a Mondello) a Ferragosto, ti annetterai, verosimilmente, una zona vasta quanto la Basilicata, delimitata dai remi di un canotto che non c’è, e lì organizzerai la tua giornata, che si presume ‘assembrata’, al mare. Proteggerai i tuoi nuovi possedimenti con una trincea di arancine a mano.

Ecco, per la verità, sulla vicenda balneare, non è che i conti tornino alla perfezione. Le precauzioni dei lidi, con l’impegno dei gestori, sono state in gran parte ignorate sulla battigia per scarsezza di attenzioni. La Regione ha previsto investimenti per la sicurezza. Chissà se basteranno a garantire un ponte tranquillo. Insomma, non lo sappiamo. Però…

Sappiamo (però) che, in un momento come questo, le scelte di ognuno sono fondamentali. E che, con tutte le vicende che la Sicilia deve affrontare, tra gli sbarchi di persone migranti, contagi di ‘ritorno’ e poca lungimiranza da parte dei negazionisti della mascherina, non abbiamo proprio bisogno di aumentare eventuali focolai interni di Coronavirus (che c’è).

Ecco, perché, ironia a parte, chiunque tu sia, comunque tu la pensi, non potresti sforzarti di seguire le regole, anche se sono un sacrificio?

Lo ha ripetuto pure, fino a sgolarsi, Daniela Faraoni, direttore generale dell’Asp di Palermo: “L’invito rivolto a tutti i cittadini è di non abbandonare le regole di prudenza, soprattutto, nel mantenimento della distanza interpersonale e nell’utilizzo della mascherina, allontanandosi, ove possibile, da assembramenti che sono sempre fonte di rischio”.

Prudenza, un concetto importante. Significa questo. Se dietro una porta possono esserci un giardino meraviglioso o un abisso letale, io quella porta non la apro. Perché sono prudente.

Accortezza (vale per te, vale per tutti), perciò, amico del Ferragosto. Se decidi di andare in spiaggia, usa le precauzioni. Non starci una eternità. Favorisci il ricambio. Comportati come se ci fosse la pandemia che c’è. Te ne saremo grati.