PALERMO- In Sicilia, nelle ultime 24 ore, 39 casi di positivi al Coronavirus su poco più di mille tamponi. ‘La Regione Sicilia – si legge nel bollettino del ministero della Salute – comunica che dei 39 nuovi casi positivi, 5 sono migranti sbarcati sulle coste regionali e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta’.

I dati nazionali

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi. Nessun caso in Molise e Valle d’Aosta. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati del ministero della Salute.

Ricoveri e terapie intensive

Continuano a crescere le persone attualmente positive al Covid: sono 14.733, 327 in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (787, +23), le terapie intensive (56, +1) e quelli in isolamento domiciliare (13.890, +303). I dimessi ed i guariti sono 203.786 (+146).