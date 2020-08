PATERNO’. Coronavirus, la città di Paternò, piange la sua prima vittima. Si tratta di una donna di 56 anni che si trovava dallo scorso 11 agosto ricoverata all’ospedale San Marco.

Il marito e il figlio della coppia si trovano in quarantena: risultati anch’essi positivi al tampone, sarebbero asintomatici.

La notizia del decesso è stata confermata dal sindaco Naso: “Sono costretto a comunicare che si registra un decesso fra i nostri concittadini contagiati da Covid-19. Il dispiacere è tanto: è una notizia che da sindaco non avrei mai voluto dare. L’emergenza non è finita”.