Sono tredici i contagi in più nelle ultime 24 ore in Sicilia. Cinquantaquattro i ricoverati, di cui sei in terapia intensiva.

I dati nazionali

In crescita i contagiati da Covid nelle ultime 24 ore a livello nazionale: sono 403, 83 in più di ieri. Ma aumenta anche il numero di tamponi: quasi 54mila, contro i 30mila di ieri. Le vittime sono 5 (erano state 4 ieri). Veneto (60) e Lombardia (50) in testa per nuovi casi. Il totale dei casi sale a 254.636, i morti sono 35.405. Questi i dati del ministero della Salute.

Ancora in crescita le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 843, 33 in più nelle ultime 24 ore. Stabili le terapie intensive (58), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono aumentati di 189 unità (ora sono 14.188). Gli attualmente positivi sono 15.089 (+222). I dimessi ed i guariti sono saliti a 204.142 (+174). In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (218).(ANSA).