"Abbiamo il dovere di consolidarci come punto di riferimento", commenta a caldo.

CATANIA – Giovanni Saeli nominato Commissario provinciale di Diventerà Bellissima Giovani – Catania. La designazione è stata ratificata dal Coordinatore Regionale Francesco Sicali. “Una scelta – commenta Sicali – ricaduta su un dirigente che ha contribuito alla nascita e alla crescita del nostro movimento giovanile nella nostra provincia. Sono certo che saprà farsi valere e che sarà il riferimento dei tanti ragazzi che animano la nostra numerosa comunità”.

Giovanni, 20 anni, è un volto noto della politica giovanile catanese grazie soprattutto alle esperienze politiche maturate durante gli anni del liceo con ben 3 mandati da rappresentante degli studenti.

Studente all’Università degli Studi di Catania, oltre ad essere stato Vice presidente della Consulta giovanile del comune di Valverde, dal 2019 è il delegato più giovane dell’Assemblea generale di Diventerà Bellissima.



“Onorato della nomina di Commissario – aggiunge Saeli – ci tengo a ringraziare per la fiducia il Presidente Nello Musumeci e il Coordinatore Regionale Ciccio Sicali. Avrò l’onore e l’onere di rappresentare un grande movimento nella mia amata città. Abbiamo il dovere, nei prossimi mesi, di consolidarci come punto di riferimento per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi ad una Politica alimentata da idee, programmi e progetti”.