CEFALU’ (PALERMO)- Una ragazza di 20 anni, ieri, è stata colpita dall’elica di un gommone al largo delle acque di Cefalù (Pa). Alla guida dell’imbarcazione un giovane di 18 anni. Per cause in corso di accertamento la vittima è caduta in mare ed è finita contro l’elica. Le ferite al volto sono gravissime.

Sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto coordinati dalla Procura di Termini Imerese. La giovane è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù dove è stata stabilizzata. In serata è stata trasferita all’ospedale di Villa Sofia nel reparto di Neurochirurgia. “Le sue condizioni sono molto serie – dicono i medici – Ha diverse fratture al cranio e alla mandibola. Nell’impatto ha perso diversi denti”.

La ragazza rimasta sfigurata al volto era a bordo del gommone insieme ad altre 5 persone. E’ finita in mare ed è stata colpita prima dalla chiglia del natante e poi dalle pale dall’elica. Il ragazzo alla guida del gommone di 18 anni ha recuperato la vittima e ha fatto rientro in porto dove c’era ad attenderli il personale del 118 che ha portato la ragazza all’ospedale Giglio. La giovane è rimasta sempre cosciente. Il ragazzo alla guida è stato sottoposto ad esami tossicologici il cui esito non è stato ancora comunicato. (ANSA)