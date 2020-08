Sono saliti a 10 i pazienti contagiati e ricoverati a Lodi per la febbre del Nilo. Sono tutti all’ospedale Maggiore. Hanno un’età compresa fra i 47 e 79 anni.

I pazienti manifestavano i sintomi più disparati: mal di testa, febbre, nausea, vomito e sfoghi cutanei. Nei casi più gravi si può manifesta una mielite.

Si tratta di una malattia per cui non esistono né vaccino, né farmaci. Si può solo prevenire con una massiccia disinfestazione dalle zanzare comuni. Sono infatti le punture di questi insetti a trasmettere per lo più il virus all’uomo