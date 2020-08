Prosegue l’impennata di contagi per il Covid. Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì per un totale di 35.418 decessi. In crescita anche i tamponi: 77mila, circa 6mila in più di ieri. In Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115) i maggiori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero della Salute. In Sicilia si sono registrati 37 casi.

Sono dunque 37 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Fra loro nessun migrante. Di questi 10 sono a Palermo, 7 a Catania, 7 a Messina, 9 a Ragusa e 4 a Siracusa. I dati sono stati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I tamponi eseguiti sono stati circa 3000. I guariti sono 13: 7 clinicamente guariti, 6 guariti Covid. In terapia intensiva sono 8. I ricoverati scendono a 49.

Il dato odierno dei nuovi contagiati da Covid (845) è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Un periodo – quest’ultimo – ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l’inizio della cosiddetta ‘fase 2’ dal 18 maggio scorso. I casi totali sono così saliti a 256.118, i morti a 35.418.