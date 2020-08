L’auspicio dell’Organizzazione mondiale della sanità è che il coronavirus possa essere sconfitto «in meno di due anni». Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus a Ginevra. Le pandemie precedenti come la spagnola del 1918, «ci misero due anni per finire». Per Ghebreyesus «nessun paese potrà uscirne fino a quando non avremo un vaccino per il Covid-19», aggiungendo comunque che «a non vi è garanzia che l’avremo e anche se ci sarà non basterà a far cessare la pandemia», ha aggiunto Tedros.

I casi di Coronavirus in tutto il mondo hanno superato la soglia dei 22 milioni e 700 mila contagi. Gli Stati Uniti rimangono il paese più colpito dalla pandemia con almeno 174.504 morti su 5.589.013 contagiati, secondo i dati della Johns Hopkins University.