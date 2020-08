CATANIA – Ripartono da domani i “Treni Storici del Gusto” promossi dall’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con la Fondazione FS italiane e con la partecipazione di Slow Food Sicilia, con l’utilizzo dei finanziamenti del Programma operativo Fesr Sicilia 2014/2020. Sono 4 gli appuntamenti, sulle carrozze Centoporte degli anni ’30, previsti per agosto, 24 fino a dicembre. Il via domani con “Il treno dei Templi” da Palermo a Porto Empedocle, già “sold out”, e “Il treno della ceramica” da Catania a Caltagirone.

Il “treno dei templi” partirà dalla stazione di Palermo centrale alle 13.50 e arriverà ad Agrigento centrale alle 16.16: da qui si potrà proseguire lungo la ferrovia turistica dei templi, l’unica in Europa ad attraversare un sito archeologico di fama internazionale e inserito dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’Umanità. Alla fermata Tempio Vulcano, nel cuore del parco archeologico, alle 17.01 i passeggeri potranno scegliere se visitare il Giardino della Kolymbethra con un tour guidato a cura del Fai e aperitivo con musica allestito nell’area spettacolo oppure proseguire fino alla stazione Porto Empedocle succursale dove è in programma una visita guidata gratuita nei luoghi di Andrea Camilleri tra i vicoli della Vigata letteraria, a cura dell’assessorato alla cultura del comune di Porto Empedocle. Dalla stazione di Porto Empedocle succursale si riparte alle 18.35 con destinazione Tempio di Vulcano per assistere allo spettacolo teatrale “Al passo coi templi – Frammenti al tramonto”, con la regia di Marco Savatteri. Il treno turistico ripartirà alle ore 19.52 diretto ad Agrigento centrale e Palermo centrale. Il treno della ceramica partirà da Catania alle 16.55 diretto a Caltagirone con arrivo previsto alle ore 19.34. I passeggeri potranno visitare il centro storico della città, patrimonio mondiale dell’umanità tra “Le città barocche del Val di Noto”, la cui fama è legata alla produzione di ceramiche smaltate famose in tutto il mondo. A bordo sarà garantita la distanza interpersonale consentendo di godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami.

(ANSA).